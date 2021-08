शिवसेनेचा भाजपला मोठा धक्का; माजी उपमहापौर गीते पक्ष सोडणार

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

नाशिकचे उपमहापौर आणि माजी आमदार वसंत गीते (EX MLA Vasant Gite) यांचे चिरंजीव प्रथमेश गीते (Ex Deputy mayor Prathamesh Gite) लवकरच भाजप पक्ष सोडणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. स्वतः गीते यांनी देशदूतशी बोलताना याबाबतची माहिती दिली. आज खासदार संजय राऊत (Shivsena MP Sanjay Raut) नाशिक दौऱ्यावर आले असताना त्यांची एक्स्प्रेसइन हॉटेल (Hotel Express IN) इथे भेट घेऊन भाजपला (BJP) जोराचा झटका दिला आहे. भाजपडून या भेटीवर अद्याप कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही...