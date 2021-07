Karnataka New CM : बसवराज बोम्मई कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री, आज घेणार शपथ

दिल्ली | Delhi

गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदावरून (Karnataka CM) सुरू असलेल्या चर्चेवर अखेर पडदा पडला आहे. बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांच्या नावावर पक्षाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आज सकाळी अकरा वाजता बोम्मई मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. (Basavaraj S Bommai to be the next CM of Karnataka)