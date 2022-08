आजपासून काँग्रेसची सर्व जिल्ह्यात आझादी गौरव पदयात्रा

मुंबई Mumbai / प्रतिनिधी



देशभर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (Nectar festival of freedom) साजरा होत असताना प्रदेश काँग्रेसच्या (State Congress) वतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ७५ किमीच्या आझादी गौरव पदयात्रेचे (Azadi Gaurav Padayatra) आयोजन करण्यात आले आहे. आज, ९ ऑगस्ट रोजी क्रांतीदिनी पदयात्रेचा प्रारंभ होत असून १४ तारखेला पदयात्रेचा समारोप होईल. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Congress state president Nana Patole) हे सेवाग्राम (Sevagram) येथून पदयात्रेचा शुभारंभ (Commencement of the walk) करणार आहेत.