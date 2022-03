Photo Gallery : महाशिवरात्री निमित्त त्र्यंबकमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी; पाहा फोटो

बारा ज्योतिलिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकमध्ये त्र्यंबकराजाच्या दर्शनासाठी मंदिराच्या बाहेर तीन ते चार किलोमीटर (Three to four km line for darshan) पर्यंत भाविकांच्या रांगा लागल्या आहेत. मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे.