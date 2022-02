कुसुमाग्रजांना मुळातच आकाश चांदणे, तारे, तारकांचे वेड होते त्यामुळे अवकाशातील एका तार्‍यालाच त्यांनी कुसुमाग्रजांचे नाव दिले. स्वीडनमधील (Sweden) इंटरनॅशनल स्टार रजिस्ट्री (International Star Registry) मार्फत दि.२७ फेब्रुवारी १९९६ रोजी स्वर्गदारातील तारा (star in the gateway of heaven) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तार्‍याला कुसुमाग्रजांचे नाव देण्यात आले.