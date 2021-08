International Dog Day : रात्री कुत्रे का रडतात?, काय आहे वैज्ञानिक कारणे?

आज आंतरराष्ट्रीय श्वान दिवस (International Dog Day). दरवर्षी २६ ऑगस्ट रोजी सर्व जातीची कुत्री पाळण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय श्वान दिवस (dogs day 2021) साजरा केला जातो. कुत्रा (dog day) हा प्राणी जगभरात प्रत्येक ठिकाणी आढळतो. अनेक लोकांना कुत्रे पाळण्याची आवड असते. कुत्रा हा अतिशय प्रामाणिक प्राणी असतो आणि वेळप्रसंगी आपल्या मालकासाठी तो प्राणही देतो. आजच्या या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत रात्री कुत्रे का रडतात. (Why do dogs cry at night?)