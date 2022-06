व्हॉट्सॲप युजर्सला 'अशा' पद्धतीने मिळणार चॅटचा बॅकअप

व्हॉट्सॲपचा केंद्रबिंदू असलेल्या चॅटच्या बॅकअपसाठी युजर्सला नव्या फिचरचा (WhatsApp New Features) उपयोग होणार आहे. नेहमीच व्हाट्सॲप कंपनीकडून नवनवे प्रयोग करुन युजर्सला आवडतील असे फिचर्स आणले जातात. आताही एका नव्या फिचरमुळे युजर्सला व्हॉट्सॲप चॅटचा बॅकअप (chat back up) नव्या डिव्हाईसवर घेता येणार आहे. म्हणजेच युजर्सला चॅटचा बॅकअप फोन, लॅपटॉप आणि पीसीवर (laptop and PC) स्टोअर करता येणार आहे.