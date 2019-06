Featured सार्वमत ‘फेज-टू’च्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या नोटिसा Sarvmat Digital Share











महापालिकेकडून कारवाई सुरू : कामाची गती वाढविण्यासाठी महिनाभराची मुदत अहमदनगर (प्रतिनिधी) – सुधारित शहर पाणीपुरवठा योजनेचे (फेज-टू) काम मुदतीत पूर्ण न करणार्‍या, तसेच वारंवार मुदतवाढ देऊनही कामे पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या योजनेच्या तिन्ही ठेकेदार संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे. तापी प्रिस्टेट, सहकार ग्लोबलसह पार्वती अ‍ॅग्रोप्लास्ट या तीन कंपन्यांच्या संचालकांना महापालिकेने नोटिसा बजावून महिनाभराची मुदत दिली आहे. तीन वर्षांत काम पूर्ण करण्याची अट असतानाही आठ वर्षांपासून हे काम सुरू असून, अद्यापही ते अपूर्णच आहे. फेज-टू योजनेच्या कामासाठी ठेकेदार कंपनीला सन 2010 मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. या कामाच्या निविदा प्रक्रिया राबवितानाही अनेक प्रकार घडले होते. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेला त्यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच स्थगिती देण्यात आली होती. कालांतराने ही स्थगिती उठविण्यात आली. या कामामध्ये पाणी वितरणाच्या टाक्या, मुळानगर, विळद येथे नवीन पंपसेट बसविणे, शहरातील 565 किलोमीटर वितरिका टाकणे, यासह स्काडा ऑटोमेशनच्या कामाचा समावेश आहे. योजनेच्या कामासंदर्भात आजपर्यंतच्या सर्व महापौरांनी, आयुक्तांनी वारंवार बैठका घेतल्या. त्यात ठेकेदार संस्था व प्रशासन यांच्यात सुसंवाद राहील, याबाबत निर्णय घेण्यात आले. तसेच कामासंदर्भातील अडचणी दूर करून कामाला गती देण्याचे वारंवार सांगण्यात आले. अनेकदा दंडाच्याही नोटिसा देण्यात आल्या. ठेकेदार संस्थांनी तांत्रिक कर्मचारी मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन कामाला गती देण्याबाबत सांगण्यात आले. शासनाने या योजनेच्या कामासाठी दिलेली मुदतही संपली आहे. मात्र, अद्यापही योजनेचे काम अपूर्णच आहे. महापौर व आयुक्तांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी ठेकेदार संस्थांनी केली नसल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. तापी व सहकार या दोन संस्थांना प्रतिदिन 50 हजार तर पार्वती अ‍ॅग्रोप्लास्ट या संस्थेला प्रतिदिन 30 हजार रुपये दंड आकारणीही सुरू आहे. मात्र, त्यानंतरही कामाला गती न देण्यात आल्याने महापालिकेने तीनही संस्थांना निविदेतील कलम 3 नुसार नोटिसा बजावून काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला आहे. कामाची गती वाढवून काम पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी महिनाभराची मुदत दिली आहे. आक्षेपांची यादी

कुठलेही सयुक्तिक कारण नसताना महापालिकेला वारंवार पत्रव्यवहार करून काम लांबणीवर टाकणे, दैनंदिन तीन किलोमीटरचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणे, वितरण व्यवस्थेअंतर्गत महामार्ग ओलांडून जलवाहिनी न टाकणे, पंपिंग मशिनरीची किरकोळ कामे व स्काडा अ‍ॅटोमेशनचे काम अपूर्ण असणे, आवश्यक प्रमाणात डीआय पाईपचा पुरवठा न करणे, करारनाम्यानुसार वितरण व्यवस्थेची जलदाब चाचणी न करणे, वारंवार काम लांबणीवर टाकणे, पाईप अंथरण्यासाठी योग्य पध्दतीने खोदाई न करणे, खोदाईनंतर अतिरिक्त मातीची विल्हेवाट न लावणे, अनुभवी कर्मचारी व सक्षम अभियंत्यांची कामासाठी नियुक्ती न करणे, कामाचे नियोजन करून वेळापत्रक सादर न करणे आदी आक्षेप ठेकेदार संस्थांना दिलेल्या नोटिशीमध्ये नोंदविले आहेत.

