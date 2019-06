Featured मुख्य बातम्या सार्वमत पाणलोटात जोर ओसरला Sarvmat Digital Share











भंडारदरा, मुळा, दारणा, कुकडी भंडारदरात 124 दलघफू पाण्याची आवक अहमदनगर (प्रतिनिधी) – नगर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या भंडारदरा धरण पाणलोटात पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असलातरी नवीन पाण्याची आवक सुरू आहे. तर मुळा, दारणा धरण पाणलोटातही आर्द्राच्या सरी जोरदार बरसत असल्याने याही धरणात पाण्याची आवक होत आहे. कुकडी प्रकल्पातील पिंपळगाव जोगे, माणिकडोह, डिंभे, वडज धरण क्षेत्रात पावसास सुरूवात झाल्याने पाणलोटातील भात शेतीच्या कामांनी वेग घेतला आहे. तर लाभक्षेत्रातील शेतकरी सुखावला आहे. लाभक्षेत्रात मात्र कुठेही जोरदार पाऊस झाल्याचे वृत्त नाही. काही ठिकाणी अधूनमधून सरी कोसळत होत्या. भंडारदरा (वार्ताहर)- मुळा-भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात शनिवारच्या तुलनेत रविवारी पावसाचा जोर काहीसा ओसरला आहे. काल सकाळ पर्यंतच्या 24 तासांत भंडारदरा धरणात 124 दलघफू पाण्याची आवक झाली तर दिवसभराच्या 12 तासांत 42 दलघफू पाणी आले.त्यामुळे सायं.6 वाजता भंडारदरा धरणाचा पाणीसाठा 550 दलघफू झाला होता. गेली दोन दिवस मुळा व भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला. शनिवारी दुपारपासून पावसाचा जोर कमी झाला. काल रविवारी या परिसरात रिमझिम पाऊस सुरू होता.दिवसभरात भंडारदरा येथे 11 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. रविवारच्या सुट्टीमुळे काही प्रमाणात पर्यटक सुद्धा पावसाचा आनंद घेण्यासाठी भंडारदरा -घाटघर परिसरात आल्याचे दिसत होते. या भागात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने छोटे मोठे फॉल अल्पशा प्रमाणात का होईना वाहू लागले आहेत. डोंगराने हिरवागार शालू पांघरायला सुरुवात केली आहे.वातावरणात आल्हाददायक गारवा निर्माण झाला आहे.

तालुक्याच्या पश्चिम भागात पावसाळी वातावरण टिकून असले तरी पाऊस मात्र झाला नाही.काल दुपारी अकोले शहर व परिसरात हलक्या सरी कोसळल्या. मागील 24 तासांत झालेला पाऊस पुढील प्रमाणे-मिमी

घाटघर-85, रतनवाडी-58,वाकी-35,पांजरे-23, भंडारदरा-30, अकोले-7 र, कोतूळ-5 निळवंडे-3. पिंपळगाव खांडमध्ये निम्मा पाणीसाठा कोतूळ (वार्ताहर)- मुळा पाणलोट क्षेत्रात दोन दिवस पावसाने दमदार सलामी दिल्यानंतर काल पावसाचा काहीसा जोर कमी झाला यामुळे मुळा नदीची आवक मंदावली असली तरी पिंपळगाव खांड धरणात पाण्याची आवक सुरूच आहे. यामुळे पिंपळगाव खांड धरणातील पाणी साठ्यात वाढ होत आहे. धरणातील पाणी साठा 50 टक्के पर्यंत पोहचला आहे. आवक मंदावल्याने काल धरण ओव्हरफ्लो झाले नाही. पाणी साठ्यात वाढ होत असल्याने अकोले -कोतुळ मार्गावरील मुळा नदीवरील कोतुळ पूल पाण्याखाली जाण्यास काही तासांचा अवधी राहिला आहे. कोतुळ पूल पाण्याखाली गेल्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक बंद होणार आहे ‘कुकडी’त 161 दलघफू नवीन पाणी दाखल श्रीगोंदा, पारनेर आणि कर्जतला वरदान लाभलेल्या कुकडी प्रकल्प क्षेत्रात पाऊस सुरू झाला असून काही धरणांत नवीन पाण्याची आवक सुरू झाल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकरी सुखावला आहे. राज्याच्या विविध भागात पाऊस सुरू असताना, मात्र कुकडी प्रकल्प परिसरात पाऊस नसल्याने लाभक्षेत्रात चिंतेचे वातावरण होते. पण आता पावसास सुरूवात झाली असून असाच पाऊस सुरू राहिला तर धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक सुरू होईल. शनिवारी येडगाव 28, पिंपळगाव जोगे 22, माणिकडोह 42, वडज 21 आणि डिंभे 31 मिमी पावसाची नोंद झाली होती. दोन तीन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढल्याने काल धरणांत पाण्याची प्रथमच आवक झाली. माणिकडोहमध्ये 50, वडजमध्ये 21, पिंपळगाव जोगात 18 तर सर्वाधिक डिंभेत 94 असे एकूण 161 दलघफू पाणी आले. जुन्नरसह आंबगाव व अन्य ठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने भात शेती कामांना वेग आला आहे.

