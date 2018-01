‘पद्मावत’ ने केवळ ४ दिवसात परदेशातून कमावले ११० कोटी; तर भारतातून ११५ कोटी

भारतात पहिल्या चार दिवसांत ११५ कोटी रुपये या चित्रपटाने कमावले आहे. तर परदेशातून ११० कोटींची कमाई या चित्रपटाने केली. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंग्लंड येथे तब्बल चार भाषांमध्ये टू डी आणि थ्रीडीमध्ये हा चित्रपट झळकला.

प्रसिद्ध ट्रेंड विश्लेषक रमेश बाला यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे. दरम्यान ऑस्ट्रेलियातील देशदूतचे वाचक शेखर जाधव म्हणाले की आम्ही शनिवारीच हा चित्रपट पाहिला. तो खूपच सुरेख झालाय. सिडनीतील व्हीमॅक्स चित्रपटगृहात तो प्रदर्शित झाला. येथे तो चार भाषांमध्ये झळकल्याचेही त्यांनी देशदूत डिजिटलला चॅटींगच्या माध्यमातून सांगितले.

#Padmaavat has done ₹ 225 Cr+ GBOC at the WW Box office for the Opening weekend..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 29, 2018