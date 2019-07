जम्मू काश्मीरमध्ये बस अपघातात ३२ ठार, २३ जखमी

किश्तवाड : वृत्तसंस्था

जम्मू-काश्मीरमध्ये मिनी बस अपघातात ३२ प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला तर २३ प्रवाशी गंभीर जखमी आहेत. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनास्थळी मदतकार्य सुरु आहे.

आज सकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. ही मिनीबस केशवानहून किश्तवाडकडे निघाली होती. येथील अतिरुंद वळणावर बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले.

बस काही फुट दरीत कोसळली. या घटनेत ३२ प्रवासी ठार झाल्याची प्राथमिक माहिती येथील पोलीस उपायुक्त अंग्रेजसिंह राणा यांनी दिली.

Extremely saddened to learn about the loss of lives due to a road accident in Kishtwar, Jammu & Kashmir. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones. I pray of the speedy recovery of those injured.

— Amit Shah (@AmitShah) July 1, 2019