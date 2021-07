त्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्‍हयातील सर्व जनतेला सार्वजनिक गणेशोत्‍सव साजरा करण्‍याबाबत काय करावे आणि काय करु नये याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याव्दारे खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्‍यात आल्या आहेत. तसेच शासनाकडून लागू करण्‍यात आलेले Level of Restrictions for Breaking the Chain बाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्‍या परिपत्रकानुसार इतर निर्बंध कायम राहतील. त्‍यामध्‍ये गणेशोत्‍सवानिमित्‍त कोणतीही शिथिलता देता येणार नाही.

काय करावे-

कोविड -19 या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी शासनाच्‍या मदत व पुनर्वसन, आरोग्‍य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित पोलीस, स्‍थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्‍या नियमांचे अनुपालन करावे.

सार्वजनिक गणेशोत्‍सवासाठी गणेशोत्‍सव मंडळांनी संबंधित स्‍थानिक प्रशासनाची परवानगी घ्‍यावी. महापालिका तसेच संबंधित स्‍थानिक प्रशासनाचे मंडपाबाबतचे धोरण यांचेशी सुसंगत असे मर्यादीत स्‍वरुपाचे मंडप उभारण्‍यात यावेत.

श्रीगणेशाची मूर्ती सार्वजनिक मंडळांकरिता 04 फूट व घरगुती गणपतीकरीता 02 फूटांच्‍या मर्यादेत असावी तसेच शक्‍यतो घरीच धातू/संगमरवर आदी मुर्तींचे पूजन करावे. मूर्ती शाडूची किंवा पर्यावरणपूरक असल्‍यास त्‍याचे विसर्जन शक्‍यतो घरीच करावे.

उत्‍सवाकरिता वर्गणी/देणगी स्‍वेच्‍छेने दिल्‍यास त्‍यांचा स्‍वीकार करावा.

आरोग्‍यविषयक व सामाजिक संदेश असलेल्‍या जाहिराती प्रदर्शित करण्‍यास पसंती देण्‍यात यावी.

सांस्‍कृतिक कार्यक्रमाऐवजी आरोग्‍य विषयक उपक्रम/शिबीरे उदा. रक्‍तदान आयोजित करण्‍यास प्राधान्‍य दयावे, तसेच कोरोना, मलेरिया, डेंग्‍यु इ. आजार आणि त्‍यांचे प्रतिबंधात्‍मक उपाय तसेच स्‍वच्‍छता याबाबत जनजागृती करण्‍यात यावी.

ध्‍वनी प्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे व तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्‍यात यावे.

गणपती मंडपामध्‍ये निर्जंतुकीकरणाची तसेच थर्मल स्‍क्रीनिंगची पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था करण्‍यात यावी. सार्वजनिक गणेश मंडळाच्‍या ठिकाणी शारीरीक अंतराचे पालन करावे व मास्‍क आणि सॅनिटायजरचा वापर करावा.

स्‍थानिक प्रशासनाकडुन श्रीगणेशाच्‍या दर्शनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, वेबसाईट व फेसबुक इत्‍यादीद्वारे उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत जास्‍तीत जास्‍त व्‍यवस्‍था करण्‍यात यावी.

महापालिका,विविध मंडळे, गृहनिर्माण संस्‍था, लोक प्रतिनीधी,स्‍वयंसेवी संस्‍था इत्‍यादींच्‍या मदतीने गणेशमूर्तीच्‍या विसर्जनाकरीता कृत्रिम तलावांची निर्मिती करण्‍यात यावी.