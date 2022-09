'वार्तालाप’ माध्यम परिषद उत्साहात

औरंगाबाद - aurangabad

भारत सरकारच्या (Government of India) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांतर्गत (Ministry of Information and Broadcasting) असलेल्या मुंबईच्या पत्र सूचना कार्यालयातर्फे आज, 24 सप्टेंबर 2022 रोजी औरंगाबाद येथे एकदिवसीय ‘वार्तालाप’ या माध्यम परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘आर्थिक समावेशन’ या विषयावर आयोजित या कार्यशाळेचे उद्घाटन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या हस्ते झाले. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या पत्र सूचना कार्यालयातील अतिरिक्त महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Collector Sunil Chavan), मनुष्यबळ आयुक्त नितीन पाटील, पत्र सूचना कार्यालयाच्या उपसंचालक श्रीमती जयदेवी पुजारी-स्वामी यांच्यासह अनेक मान्यवर या उदघाटनपर कार्यक्रमाला उपस्थित होते.