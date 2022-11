खांबांवरील केबल काढण्याची मोहीम सुरू

औरंगाबाद Aurangabad

शहरातील बॅनर, पोस्टरवर (Action on banners, posters() कारवाई केल्यानंतर आता महापालिकेने (municipal corporation) आपला मोर्चा शहरातील विद्युत पोलवर (electric pole) टाकलेल्या अनधिकृत केबल्सकडे (unauthorized cables) वळवला आहे. आजपासून (२९ नोव्हेंबर) अनधिकृत केबल्स (remove unauthorized cables) काढण्याची मोहीम (Campaign) आठवडाभर राबवली जाणार आहे. व्यावसायिकांनी स्वतःहन केबल काढून घेण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. या कारवाईवेळी गुन्हे दाखल (Filing of Crimes) करण्याचे निर्देश देखील प्रशासक (administrator) डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी अधिकार्‍यांना दिले आहे.