औरंगाबाद शहराबाबत चक्क खंडपीठाने व्यक्त केली ही चिंता...

औरंगाबाद Aurangabad

पावसाने पाणी (Water with rain) तुंबून राहणाऱ्या औरंगाबादमधील (Aurangabad) सर्व जागा आणि तुंबणारे नाले (All spaces and drains) यांचा सर्व्हे करावा (Survey should be done) आणि बंगळुरूसारखी (Situation like Bangalore) परिस्थिती औरंगाबादमध्ये उद्‌भवू नये (should not arise) यासाठी ते मोकळे करावेत, अशा आशयाचे निर्देश (instructions) आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collectors) दिले आहेत.