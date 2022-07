'मिशन झिरो ड्रॉप आऊट'ला सुरुवात

औरंगाबाद- aurangabad

ज्या बालकांनी शाळाच पाहिली नाही अशा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शाळेत प्रवेशित करण्यासाठी तसेच एक महिन्या पेक्षा जास्त कालावधीत वर्गात गैरहजर राहिल्याने मुलं शाळाबाह्य झाली आहेत, अशांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉप आऊट (Mission Zero Drop Out) सर्व घटकांच्या सहकार्याने प्रभावी रावबावे व मुलांना शिक्षणाचा मुलभूत हक्क प्राप्त करुन द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Collector Sunil Chavan) यांनी मिशन झिरो ड्रॉप आउट (Mission Zero Drop Out) समितीच्या बैठकीत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.