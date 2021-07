Tokyo Olympics : पी व्ही सिंधू तिसऱ्या फेरीत तर महिला हॉकी संघाचा सलग तिसरा पराभव

ग्रेट ब्रिटनच्या संघाने (Great Britain Team) भारतीय महिला संघाचा (Indian women hockey team) ४-१ च्या फरकाने पराभव केला. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला संघाचा हा सलग तिसरा पराभव आहे. या पराभवामुळे भारताचा पुढील फेरीत जाण्याचा मार्ग आणखीन खडतर झालाय. आता भारतीय महिला संघाला त्यांचे पुढील दोन्ही सामने मोठ्या फरकाने जिंकावे लागणार आहेत. भारतीय संघाचे पुढील सामने आयर्लण्ड आणि रिपब्लिक ऑफ साऊथ आफ्रिका (Ireland and the Republic of South Africa) संघाविरुद्ध होणार आहेत. आजच्या पराभवामुळे भारताची गोल्सची संख्या उणे ९ इतकी झालीय. शर्मिला देवीने (Sharmila Devi) पेनल्टी कॉर्नरच्या संधीचे गोलमध्ये रुपांतर करत आजच्या सामन्यात भारतातर्फे एकमेव गोल केला. ग्रेट ब्रिटनसाठी हान मार्टीनने दोन तर लिली ओस्ले आणि ग्रेस बाल्सडोनने प्रत्येकी एक असे एकूण चार गोल नोंदवले.