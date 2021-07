भारत- श्रीलंका मालिकेचं नव वेळापत्रक जाहीर

कोलंबो | Colombo

भारत विरुद्ध श्रीलंका (Ind vs Sl) यांच्यातील मर्यादित षटकांच्या मालिकेला (One Day Series) १३ जुलैपासून सुरुवात होणार होती. पण अचानक श्रीलंकेच्या संघात कोरोना विषाणूने शिरकाव केल्यामुळे मालिका १७ जुलैपासून सुरु होईल असे बोलले जात होते. मात्र मालिकेच्या वेळापत्रकात पुन्हा एकदा बदल (Changes In Timetable) करण्यात आला आहे.