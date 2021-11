भारताचा विजय हुकला; कसोटी सामना अनिर्णीत

कानपूर | Kanpur

भारत आणि न्यूझीलंड (India vs New Zealand) यांच्यातील ३ सामन्यांच्या टी २० मालिकेत ३-० असे निर्भेळ यश संपादन केले. यानंतर फॉर्मात असलेल्या भारताने पहिल्याच कसोटी सामन्यात उत्तम खेळाचे प्रदर्शन केले, मात्र हातात आलेला सामना अखेर अनिर्णीत झाल्याने निराशा झाली. अवघी एक विकेट बाकी असतानाच प्रकाशामुळे हा सामना अनिर्णीत करण्यात आला... (india vs New Zealand match draw)