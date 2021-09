ENG vs IND : भारत-इंग्लंड यांच्यातील अखेरचा कसोटी सामना रद्द!

मुंबई | Mumbai

भारतीय संघ सध्या इंग्लंड (India vs England) दौऱ्यावर असून उभय संघात ५ सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील ४ सामने पार पडले असून पाहुणा भारतीय संघ २-१ ने मालिकेत आघाडीवर आहे. (Fifth Test between England and India cancelled)