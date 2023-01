पहिले इको-फ्रेंडली स्टेडियम विश्वचषक हॉकी सामन्यांसाठी सज्ज

राउरकेला । वृत्तसंस्था Rourkela

ओडिशाच्या राउरकेला (Rourkela, Odisha )येथे बनवलेले देशातील सर्वात मोठे हॉकी स्टेडियम (The largest hockey stadium in the country )13 जानेवारीपासून विश्वचषक हॉकी सामन्यांसाठी सज्ज झाले आहे. 15 एकरमध्ये पसरलेले हे स्टेडियम जगातील पहिले इको-फ्रेंडली हॉकी स्टेडियम आहे.