'अर्शदीप सिंह' प्रकरणी केंद्र सरकारकडून विकीपीडियाला समन्स; नेमकं काय आहे प्रकरण?

धक्कादायक म्हणजे विकीपीडियावरील (Wikipedia) अर्शदीप सिंगच्या पेजवर काही बदल करण्यात आले आणि त्याचे आणि खलिस्तान (Khalistani) संघटनेशी संबंध असल्याचे म्हटले गेले. दरम्यान या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Electronics & IT) विकीपीडियाला समन्स बजावलं आहे. (The Ministry of Electronics & IT today summoned executives from Wikipedia)