एनसीए मुख्य पदासाठी बीसीसीआयने मागविले अर्ज

राहुल द्रविड यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक युवा आणि नवेदित खेळाडूंनी आपला वेगळाच नावलौकिक निर्माण केला आहे. एनसीए पदाचा २ वर्षांचा कार्यकाळ आता समाप्त झाला आहे.

म्हणून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (Board of Control for Cricket in India) या पदासाठी नव्याने अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपर्यंत इच्छुक उमेदवार या पदासाठी आपला अर्ज करू शकणार आहे.

सलिल परांजपे, नाशिक