आता चॉईस नंबरसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये!

टू व्हिलर (Two wheeler) आणि फोर व्हिलर (four wheeler) वाहनांच्या चॉईस नंबरसाठी (Choice No) दराचे नवे प्रारूप राज्य सरकारने नुकतचे जारी केले आहे. त्यामध्ये २५ हजारापासून ते पार पाच लाखापर्यंत दर आहे. यापूर्वीच्या तुलनेत हेदर आता वाढलेले आहेत.