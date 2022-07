साडेसहा हजार स्तनदा मातांनी घेतला दुसरा डोस

औरंगाबाद- Aurangabad

लसीकरण वाढीसाठी जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) प्रशासन आटोकाट प्रयत्न करत असूनही लसीकरणात (vaccination) अद्याप बरीच प्रगती साध्य करायची आहे. त्यातच गरोदर व स्तनदा मातांनाही (Pregnant and lactating mothers) लसीकरणासाठी आवाहन करण्यात येऊनही अद्याप ६ हजार ५६७ जणांनीच कोरोनाचा दुसरा डोस (Second dose of Corona) घेतला आहे. यात वाढ करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषद प्रशासनाला आहे.