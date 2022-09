अर्थ राज्यमंत्र्यांनी घेतला ‘रन फॉर युनिटी’चा आढावा

औरंगाबाद- Aurangabad

मराठवाडा स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने 18 सप्टेंबरला शहरात रन फॉर युनिटीचे ('Run for Unity') आयोजन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील पूर्वतयारी बैठकीत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad)यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला.