राज ठाकरे हाजीर हो...!

औरंगाबाद - Aurangabad

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख (Maharashtra Navnirman Sena chief) राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी घेतलेल्या सभेत नियमांचे उल्लंघन (Violation of rules in the meeting) केल्याप्रकरणी सिटी चौक पोलिसांनी (City Chowk Police) गुरुवारी नोटीस (notice) बजावली. राज ठाकरे यांनी शहरात जोरदार सभा घेतली होती. सभेपूर्वीच राज ठाकरेंना पोलिसांकडून काही नियम घालून देण्यात आले होते. या नियमांचे राज ठाकरेंकडून उल्लंघन झाल्याने त्यांना ही नोटीस बजावली आहे.