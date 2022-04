बचतगटाच्या उत्पादनांसाठी 'सरस' प्रदर्शनाचे आयोजन

औरंगाबाद - aurangabad

ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत बचतगट समूहाच्या (Self help group) उत्पादनांची विक्री आणि प्रदर्शन करणाऱ्या सरस प्रदर्शनाचे आयोजन मे महिन्यात अजिंठा (Ajanta) येथे होणार आहे. त्याच कालावधीमध्ये अजिंठा महोत्सवाचेही (Ajanta Festival) आयोजन करण्यात येणार आहे. या दोन्ही उपक्रमांचे परिपूर्ण नियोजन करण्याच्या सूचना महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमीनी विकास, विशेष सहाय्य राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Minister of State Abdul Sattar) यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.