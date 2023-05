छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता 'फाईव्ह लेअर' गस्त

छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar

नवे पोलीस आयुक्‍त (New Commissioner of Police) मनोज लोहिया यांनी पदभार(charge) घेतल्यापासून शहरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये (cases of crime) प्रचंड वाढ (growth)झाल्याचे बातम्या प्रसिद्ध झाल्या असून या वृत्ताची गंभीर दखल घेत पोलिस आयुक्तांनी वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पाच स्तरीय (Five levels) पेट्रोलिंगची योजना (Plan of patrolling) लागू केली आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक व त्यावरील दर्जाचे तब्बल ५१ अधिकारी या पेट्रोलिंगमध्ये सहभागी होणार असून रात्रंदिवस विविध मार्गांवर तपासणी करण्यात येणार आहे.