काबूल स्फोटाचा अमेरिकेने घेतला बदला; ISIS च्या बालेकिल्ल्यावर 'एअर स्ट्राईक'

काबूल विमानतळावर (Kabul AIrport) गुरुवारी झालेल्या हल्ल्यात ९५ अफगाणी नागरिक व १३ अमेरिकी सैनिक ठार झाले आहेत. या हल्लयामध्ये प्राण गमावणाऱ्यांमध्ये १३ अमेरिकन सैनिक असल्याने अमेरिका या हल्ल्यानंतर चांगलाच खवळला होता. इस्लामिक स्टेटच्या (Islamic State) खुरासान मॉडेलने म्हणजेच आयएसआयएस के (ISIS-K) या संघटनेनं बॉम्ब हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली होती. (US carried out drone strike against Islamic State)