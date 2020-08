एक सप्टेंबरपासून ‘या’ क्षेत्रात बदल

एलपीजीचे दर, गृहकर्ज, कर्जाचे हप्ते, विमान प्रवास आदींचा समावेश आहे. These sector rules will change from September 1

विमान प्रवास - एक सप्टेंबरपासून विमान सेवा महाग होण्याची शक्यता आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने एक सप्टेंबरपासून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी उच्च विमान सुरक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शुल्कामुळे देशांतर्गत प्रवाशांकडून 150 ऐवजी 160 रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांकडून 4.85 डॉलर्सच्या ऐवजी 5.2 डॉलर्स वसूल केले जाणार आहे.

एलपीजी - घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. एलपीजी, सीएनजी व पीएनजी दरात मोठी कपात होऊ शकते. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सिलेंडरच्या किमतीत बदल होत असतात.

कर्जाचे हप्ते - पुढील महिन्यापासून कर्जाचे हप्ते भरण्याचा ताण कर्जदारांना बसण्याची शक्यता आहे. करोना, टाळेबंदीमुळे कर्जधारकांना मार्च महिन्यापासून हप्ता न देण्याची सवलत दिली होती. ही मुदत 31 ऑगस्टला संपत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया व पंजाब नॅशनल बँक पुढील आठवड्यात याबाबत निर्णय घेणार आहेत.

मेट्रो - देशात सार्वजनिक वाहतूक काही प्रमाणात सुरू आहे, परंतु अद्याप रेल्वे व मेट्रो सेवा सुरू झाली नाही. दिल्लीतील मेट्रो सेवा एक सप्टेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र मुंबई मेट्रोसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.

जीएसटीचे व्याज - वस्तू व सेवा कर अर्थात् जीएसटीचा भरणा करण्यास विलंब झाला, तर एक सप्टेंबरपासून एकूण कर रकमेवर व्याज द्यावे लागणार आहे. कर न भरल्यास 18 टक्के इतके व्याज लागू शकते.

वाहनचालकांचा संप - ओला व उबर या अ‍ॅपबेस्ड कार सेवा देणार्‍या कंपनीचे वाहनचालक एक सप्टेंबरपासून संपावर जाण्याची शक्यता आहे. विविध मागण्यांसाठी संबंधित वाहनचालकांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

शाळा सुरू होणार - केंद्र सरकारने अनलॉक-4 मध्ये 1 सप्टेंबर ते 14 नोव्हेंबर या काळात शाळा सुरू करण्याची तयारी केली आहे.