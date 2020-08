घर वेळेत न दिल्यास सहा टक्के व्याज द्या - सर्वोच्च न्यायालय

वार्षिक सहा टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकांना दिला आहे.

न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनाने देशातल्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या लॉबीला या निकालातून जोरदार दणका दिला. घर ग्राहकांच्या ताब्यात देण्यास उशीर झाला, तर 5 रुपये प्रती चौरस फुटाच्या हिशेबाने बांधकाम व्यावसायिक दंड देखील भरतील.

हक्काचे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते आणि ते खरेदी करण्यासाठी सर्वसामान्य व्यक्तीला बरेच कष्ट सहन करावे लागतात. कष्टाने कमावलेले पैसे दिल्यानंतरही खरेदीदारांना विळेत घर न सोपविणे हा गुन्हा आहे. त्यांना वेळेत घर देण्यात विलंब झाल्यास व्यावसायिकाने वार्षिक सहा टक्के दराने व्याज देणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने एका प्रकरणातील सुनावणीत स्पष्ट केले. Supreme Court order developer to pay six percent interest on a flat's cost to buyers for the delay in delivery of properties

डीएलएफ साऊदर्न होम्स प्रा. लि. आणि नाबेल बिल्डर्स ण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. विरोधात घर खरेदीदारांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उपरोक्त निर्णय न्यायालयाने दिला.

ज्या खरेदीदारांना घराचा ताबा मिळण्यात 2 ते 4 वर्षांचा विलंब झाला असेल, त्यांना बांधकाम व्यावसायिकांकडून व्याज देण्यात येईल. व्यावसायिकांना यातून सुटका करतह येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचसोबत न्यायालयाने या प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने जुलै 2019 मध्ये देण्यात आलेले आदेशही रद्द केले. आयोगाने 339 घर खरेदीदारांची तक्रार रद्द करीत, विलंब किंवा करारानुसार सुविधा न मिळाल्याच्या परिस्थितीतही खरेदीदारांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता.