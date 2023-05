राहुल गांधींना धक्का! 'ती' याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi

Supreme Court has refused to hear the petition filed on the basis of Rahul Gandhi's disqualification. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींची सुनावणी करण्यासदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला आहे...