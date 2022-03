ऑस्ट्रेलियाचा माजी खेळाडू स्टीव्ह वॉ पोहोचला वाराणसीत; मित्राच्या अस्थींचे केले विसर्जन

वाराणसी | Varanasi

भारतीय रूढी परंपरा, विशिष्ट प्रकारच्या संस्कृतीची पाश्चिमात्य देशांना नेहमीच आपुलकी वाटत आली आहे. येथील धार्मिक कार्यक्रमांसाठी अनेकदा इतर देशातील मीडिया, अभ्यासक भारतात येतात. अनेक वर्षे ती याठिकाणी राहून जातात...(steve waugh reach at varanasi for his friend ashes)