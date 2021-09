आजपासून होणार 'हे' बदल; तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?, वाचा

पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) व्याजदरात आज पासूनबदल होणार आहे. पंजाब नॅशनल बँक बचत खात्यामध्ये जमा रकमेवर कपात करणार आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ही माहिती देण्यात आली आहे. बँकेचे नवीन व्याजदर २.९० टक्के असणार आहेत, सध्या बँक बचत खात्यावरील रकमेवर ३ टक्के दराने व्याज देते. नवीन व्याजदर सध्याच्या आणि नव्या ग्राहकांना (Old and New Customers of PNB) लागू होतील.