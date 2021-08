RBI Monetary Policy : RBI चे नवे पतधोरण फायद्याचे की तोट्याचे?

दिल्ली | Delhi

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (ShaktiKant Das) यांनी आज आर्थिक धोरण (Monetary Policy) जाहीर केले. यामध्ये व्याज दरात कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत (Meetings of the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank) हा निर्णय घेण्यात आला आहे.