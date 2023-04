ग्रेनेड हल्ल्यात पाच जवान शहीद, लष्करानं जाहीर केली नावे.... हल्ल्याचा देशभरातून निषेध

#ArmyCdrNC & all ranks of #NorthernCommand #salute the #supreme #sacrifice of Havildar Mandeep Singh, Lance Naik Debashish Baswal, Lance Naik Kulwant Singh, Sepoy Harkrishan Singh & Sepoy Sewak Singh of #RashtriyaRifles in #Poonch on 20 April 23



