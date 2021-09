मोदींच्या हस्ते 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' सुरु; काय आहे योजना?, काय होणार फायदे?, वाचा

काय आहे योजना?

या योजनेनुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र युनिट हेल्थ ओळखपत्र (Health Identity Card )जारी केलं जाणार आहे. त्या ओळखपत्रात व्यक्तीच्या आरोग्याची पूर्ण माहिती देण्यात येईल. प्रत्येक व्यक्तीचं आधार कार्ड (Aadhaar card) आणि मोबाईल नंबर (Mobile Number) यांचा वापर करून आरोग्याची माहिती प्रोसेस केली जाईल. त्यामुळे प्रत्येकाच्या कार्डवर त्याच्या आरोग्याबाबतचे अपडेट्स (Health updates), त्याची मेडिकल हिस्ट्री (Medical history) आणि आरोग्याबाबतचे इतर तपशील समजू शकणार आहेत. एखाद्या व्यक्तीचं ऑपरेशन झालं आहे का, ते कुठं झालं होतं, त्याला कुठले आजार आहेत, वगैरे माहिती त्या कार्डवर नोंदवण्यात येईल.

काही राज्यांत अगोदरपासून योजना ही योजना देशातील काही केंद्रशासित प्रदेशांत अगोदरपासूनच सुरु आहे. अंदमान आणि निकोबार (Andaman and Nicobar), दादरा आणि नगर हवेली (Dadra and Nagar Haveli), लडाख (Ladakh), लक्षद्वीप आणि पुदुच्चेरी (Lakshadweep and Puducherry) या ठिकाणी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचे मुख्यत्वे तीन भाग करण्यात आले आहेत. नागरिकांचे कामकाजाबाबतचे तपशील, आरोग्याचे तपशील आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड यांचा यात समावेश असणार आहे.