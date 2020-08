‘हा’ करार नव्याने करण्याची नेपाळची मागणी

काठमांडू | Kathmandu -

चीनच्या दबावाखाली वाकड्यात शिरलेल्या नेपाळने आता भारतीय लष्करातील गोरखा सैनिकांबाबतच्या करारावरून आगळीक केली आहे. भारतीय लष्करातील नेपाळच्या गोरखा सैनिकांबाबतचा Gorkha soldiers करार आता जुना झाला असून, तो निरुपयोगी असल्याचे वक्तव्य नेपाळचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली यांनी केले आहे. गोरखा सैन्याच्या कराराच्या मुद्यावर नेपाळने आता भारतासह ब्रिटनवरही टीका केली.

भारतीय लष्करात गोरखा सैनिकांच्या समावेशासाठी भारत, ब्रिटन आणि नेपाळमध्ये 1947 साली एक करार झाला होता. 1947 agreement among India, Nepal and the United Kingdom that deals with the military service of Gorkha soldiers या करारानुसार, गोरखा सैनिकांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर सुविधा ब्रिटन व भारतीय लष्कराइतकीच राहणार होती. मात्र, भारतीय लष्करात सेवा बजावलेल्या माजी गोरखा सैनिकांनी हा करार भेदभाव करणार असल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी करण्यात आलेल्या करारामुळे नेपाळी युवकांना रोजगार आणि प्रगतीचा मार्ग खुला झाला असला तरी, आता पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. त्यामुळे आता या करारावर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. भारत, नेपाळ आणि ब्रिटनने एकत्र येऊन वादग्रस्त मुद्यांवर चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले.

गोरखा सैन्य कराराचा मुद्दा ब्रिटनकडेही उपस्थित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील वर्षी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी Nepal Prime Minister K P Sharma Oli या कराराबाबत चर्चा केली होती, अशी माहिती त्यांनी दिली.