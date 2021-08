'या' दोन लसीचे कॉकटेल अधिक प्रभावी; ICMR च्या अभ्यासात नवी माहिती समोर

करोनाचा धोका कमी करण्यासाठी लसीकरणावर भर दिला जात आहे. तसेच करोनाचा सामना करण्यासाठी वेगवेगळ्या लशींचा पहिला आणि दुसरा डोस देता येवू शकतो का? (Mixing and matching of Covaxin and Covishield vaccines) या अनुषंगाने जगभरात विविध चाचण्या केल्या जात आहेत.