चक्रीवादळानंतर आता लिबियावर आपत्तीचा 'महापुर'; ५ हजार जणांचा मृत्यू तर १० हजार बेपत्ता

नवी दिल्ली | New Delhi

लीबिया (Libia) मध्ये महापूर (Flood) आला असून यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहेत. या पूराचा सर्वाधिक फटका डेरना या शहराला बसला आहे. येथे ५००० लोक गाढले गेले आहेत तर मृतांचा आकडा खूप मोठा असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, कारण या पूरात १०,००० लोक बेपत्ता (More Than 10,000 People went Missing) आहेत.