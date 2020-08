भारताचा चीनला आणखी एक झटका !

यानंतर भारताने चीनविरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारकडून सेमी हाय स्पीड ‘वंदे भारत’ ट्रेनचे (vande bharat train) कंत्राट रद्द करून चीनला आणखी एक झटका दिला आहे.

४४ सेमी हाय स्पीड ट्रेनचा पुरवठा करण्यासाठी असणाऱ्या स्पर्धकांमध्ये चिनी कंपनी भागीदार असणारी CRRC Pioneer Electric (India) Pvt Ltd ही एकमेव परदेशी कंपनी होती. यामुळे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय चीनसाठी मोठा झटका आहे. चीनमधील CRRC Yongji Electric Company Ltd आणि गुरुग्राम येथील Pioneer Fil-Med Pvt Ltd यांनी २०१५ मध्ये एकत्रित ही कंपनी सुरु केली होती.