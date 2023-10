'Bharat' On Google Maps: आता गुगल मॅप्सवर इंडिया ऐवजी दिसणार 'भारत'; सर्च केल्यानंतर तिरंगाही दिसतो

मुंबई | Mumbai

केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) काही दिवसांपूर्वी देशाचे इंग्रजी नाव 'इंडिया' बदलून 'भारत' करण्याचे (Name Of India To Bharat) संकेत दिले होते. यावरून राजकारणही झाले. मात्र, अद्याप अधिकृतपणे हा बदल करण्यात आलेला जरी नसला तरी पण गूगल मॅपने (Google Maps) हे नवे नाव नक्कीच स्वीकारले आहे. यामागचे कारण म्हणजे जर तुम्ही गुगल मॅपच्या सर्च बॉक्स मध्ये भारत टाइप केला तर, तुम्हाला तिरंगा ध्वज दिसेल, ज्यावर दक्षिण आशियातील एक देश असे लिहिलेले दिसेल.