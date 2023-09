आसाम भूकंपाने हादरले; दोन आठवड्यात २० धक्के

Earthquake of Magnitude:5.1, Occurred on 11-09-2023, 23:01:49 IST, Lat: 24.40 & Long: 94.77, Depth: 20 Km ,Location: 66km SSE of Ukhrul, Manipur, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/eDrlOH7MOU @Dr_Mishra1966 @moesgoi @KirenRijiju pic.twitter.com/ohjSXOUh5R