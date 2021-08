करोनाची तिसरी लाट : रोज ४ लाख रुग्ण सापडणार, निती आयोगाने दिल्या 'या' सूचना

नीती आयोगानं (NITI Aayog) सरकारला तिसऱ्या लाटेबद्दलचा (Third Wave of Corona in India) अहवाल सरकारला दिला आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून काही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. देशाला भीषण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावं लागेल, असा धोक्याचा इशारा नीती आयोगानं दिला आहे. तिसरी लाट टोक गाठेल त्यावेळी देशात दररोज ४ ते ५ लाख रुग्ण आढळून येतील. त्यामुळे दोन लाख आयसीयू बेड (ICU bed) तयार ठेवावे लागतील. देशाला ५ लाख ऑक्सिजन बेड (Oxygen Bed) आणि १० लाख आयसोलेशन केअर बेडची गरज लागेल, असा अंदाज नीती आयोगानं वर्तवला आहे.