Corona Update : भारतात ४० हजार करोनाबाधित, महाराष्ट्रात 'डेल्टा प्लस'च्या दुसऱ्या मृत्यूची नोंद

दरम्यान महाराष्ट्रात (Maharashtra Corona Update) आलेली करोनाची दुसरी ओसरली (Covid19 second wave) असताना आता राज्यासमोर नवे संकट उभा राहिले आहे. राज्यात डेल्टा प्लस व्हेरिएंट (Delta Plus Variant In Mumbai) धोका वाढू लागल्याने नागरिकांमध्ये चिंतानजक वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात करोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे दुसऱ्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. घाटकोपरमधील (Ghatkoper) एका ६३ वर्षीय महिलेचा करोना डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे जुलै महिन्यामध्ये मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या महिलेने करोना प्रतिबंधक लशीचे दोन्ही डोस घेतले होते. मात्र, तरीही तिला प्लसचा संसर्ग झाल्याने जीव गमवावा लागला आहे. यापूर्वी रत्नागिरीमधील एका ८० वर्षीय महिलेचा डेल्टा व्हेरिएंटमुळे १३ जून रोजी मृत्यू झाला होता. (Coronavirus in Mumbai)