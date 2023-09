...तर महिला विधेयकात सुधारणा करु; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांचा दावा

जयपुर | Jaipur

‘आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस केंद्रात (If Congress Comes In Power) सत्तेवर आल्यास महिला आरक्षण विधेयकात सुधारणा (Women Reservation Bill) करेल,’ अशी ग्वाही काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress Chief Mallikarjun Kharge) यांनी दिली. ते म्हणाले, की या विधेयकाच्या तत्काळ अंमलबजावणीत कोणतीही मोठी कायदेशीर गुंतागुंत नसताना मोदी सरकार (Modi Government) मात्र या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी आगामी दहा वर्षे प्रतीक्षा करायला लावणार आहे.