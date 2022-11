#JimmyJimmy is the new national anthem of #China 🇨🇳

“Jei Me” means “Give me Rice”

भूखमरी है चीन में, खाने को चावल नहीं, खुल के बोल भी नहीं पाएँघे! बप्पीदा के इस गाने ही माध्यम से ठपना मन हल्का कर रहें है बेचारे।

pic.twitter.com/faxK2qrzI2