विमान आणि ट्रकचा विचित्र अपघात; घटनेचा थरारक VIDEO समोर

ATENÇÃO!! Horas atrás um acidente terrível com uma aeronave Airbus A320 Neo da Latam que colidiu em alta velocidade com um caminhão do bombeiro durante a decolagem no Aeroporto de Lima, no Peru.

Segundo informações, dois bombeiros morreram na colisão. #latamperu #limaairport pic.twitter.com/ZRoRjHiCae