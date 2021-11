औरंगाबादला बसवणार 'सी बँड डॉपलर रडार सिस्टीम'!

औरंगाबाद - aurangabad

औरंगाबाद येथे सी बँड डॉपलर रडार बसविण्यास संदर्भात केंद्र सरकारच्या पृथ्वी आणि विज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Earth and Science) परवानगी दिली असून खुलताबाद (Khultabad) तालुक्यातील थंड हवेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या म्हैसमाळ येथे हे रडार बसविले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Minister of State Dr. Bhagwat Karad) यांनी दिली आहे. तर याचा मोठा फायदा मराठवाड्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.